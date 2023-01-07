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Россияне обстреливают Харьков из С-300, в Краматорске слышны взрывы

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Суббота 07 января 2023 23:18
Россияне обстреливают Харьков из С-300, в Краматорске слышны взрывы Фото: Россияне обстреливают Харьков из С-300, в Краматорске слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 7 января атаковали Харьков. В городе было слышно четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", - отметил чиновник.

В то же время в сети пишут, что враг ведет обстрел комплексами С-300 из Белгородской области.

Указывают также, что до 7 взрывов раздалось в Краматорске и Краматорском районе Донецкой области.

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