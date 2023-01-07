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Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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Суббота 07 января 2023 23:40
Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 7 января нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал окрестности населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Взрывы, которые недавно слышал весь город, - это еще одно доказательство того, что Россия - это страна без чести и совести", - отметил чиновник.

Куртеев указал, что все детали атаки выясняются.

"Одно мы сейчас знаем точно: Россия - страна-террорист", - подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.

Он также призвал граждан быть внимательными и находиться в укрытиях. Ведь угроза повторного обстрела сохраняется.

Напомним, вечером 7 января россияне обстреляли Харьков из комплексов С-300, а в Краматорске раздались взрывы.

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