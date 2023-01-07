Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Взрывы, которые недавно слышал весь город, - это еще одно доказательство того, что Россия - это страна без чести и совести", - отметил чиновник.

Куртеев указал, что все детали атаки выясняются.

"Одно мы сейчас знаем точно: Россия - страна-террорист", - подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.

Он также призвал граждан быть внимательными и находиться в укрытиях. Ведь угроза повторного обстрела сохраняется.