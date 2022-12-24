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В Херсоне прогремела серия взрывов

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Херсон, Суббота 24 декабря 2022 18:00
В Херсоне прогремела серия взрывов Иллюстративное фото: в Херсоне прогремела серия взрывов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздалось более 10 взрывов в субботу, 24 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Telegram-каналы сообщают, что российские оккупанты снова обстреливают город из реактивных систем залпового огня.

Отметим, что ни в Херсоне, ни в области не объявляли воздушную тревогу.

Как сообщалось ранее, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

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