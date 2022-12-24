У Херсоні прогриміла серія вибухів

У Херсоні пролунало більше 10 вибухів у суботу, 24 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Telegram-канали повідомляють, що російські окупанти знову обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню.

Зазначимо, що наразі ні у Херсоні, ні в області не оголошували повітряну тривогу.

Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни масовано обстріляли Херсон, в результаті чого загинули щонайменше 8 людей, ще 58 отримали поранення, з них 18 перебувають у важкому стані.

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