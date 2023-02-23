В Херсоне сообщают о взрывах

Днем в четверг, 23 февраля, в Херсоне прогремели взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Местные власти пока также официально не подтвердили информацию о взрывах в городе.

На данный момент непонятно, что стало причиной звуков, похожих на взрывы.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне утром 23 февраля сообщали о взрывах. Однако тогда также не было никакой подробной информации.

Как известно, за минувшие сутки российские войска 71-й раз обстреляли территорию Херсонской области, из которых дважды била по самому Херсону. В результате вражеских обстрелов области два человека погибли.

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