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Россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие

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Херсонская область, Четверг 23 февраля 2023 08:46
Россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие Фото: 22 февраля войска РФ более 70 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских ударов два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область. Атаковали с разного вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, сам Херсон враг обстрелял дважды, вражеские снаряды попали в жилые дома.

"К сожалению, минувшие сутки не прошли без жертв среди гражданского населения. Вчера от рук российских оккупантов погибли 2 жителя Херсонской области", - указано в сообщении.

Напомним, вчера россияне обстреляли село Новотягинка Херсонской области, из-за чего два пожилых человека погибли.

Добавим, что в Херсоне и области жителей просят не выходить на улицу без необходимости до конца недели из-за угрозы усиления обстрелов со стороны россиян.

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Херсон Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
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