У Херсоні повідомляють про вибухи

Вдень у четвер, 23 лютого, у Херсоні пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Місцева влада поки що також офіційно не підтвердила інформацію про вибухи в місті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсоні вранці 23 лютого повідомляли про вибухи. Однак тоді також не було докладної інформації.

Як відомо,минулої доби російські війська 71-й раз обстріляли територію Херсонської області, з яких двічі била по самому Херсоні. Внаслідок ворожих обстрілів області двоє людей загинули.

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