В Херсоне сообщают о взрывах
В Херсоне днем 6 февраля прогремели взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
По информации местных Telegram-каналов, в городе было слышно несколько взрывов. Пока непонятно, были ли "прилеты".
При этом в настоящее время военная администрация Херсона не комментирует причины взрывов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты за сутки 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.
Также мы писали, что ночью и утром россияне обстреляли Херсон, вследствие чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.
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