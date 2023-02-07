ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне сообщают о сильных взрывах

Новина українською →
Херсон, Вторник 07 февраля 2023 01:48
В Херсоне сообщают о сильных взрывах Фото: В Херсоне сообщают о сильных взрывах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне ночью, 7 февраля, раздались сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их словах, оккупанты открыли огонь с левого белого.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы.

Напомним, оккупанты ночью 6 февраля и утром атаковали Херсон, в результате чего были повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России