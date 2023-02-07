В Херсоне сообщают о сильных взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По их словах, оккупанты открыли огонь с левого белого.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы.

Напомним, оккупанты ночью 6 февраля и утром атаковали Херсон, в результате чего были повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

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