В Херсоне сообщают о сильных взрывах
Фото: В Херсоне сообщают о сильных взрывах (Getty Images)
В Херсоне ночью, 7 февраля, раздались сильные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По их словах, оккупанты открыли огонь с левого белого.
Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
РБК-Украина сообщало, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы.
Напомним, оккупанты ночью 6 февраля и утром атаковали Херсон, в результате чего были повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.
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