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У Херсоні повідомляють про сильні вибухи

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Херсон, Вівторок 07 лютого 2023 01:48
У Херсоні повідомляють про сильні вибухи Фото: У Херсоні повідомляють про сильні вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні вночі, 7 лютого, пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхніми словами, окупанти відкрили вогонь із лівого білого.

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не було оголошено.

Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Херсоні вже чули вибухи.

Нагадаємо, окупанти вночі 6 січня та вранці атакували Херсон, внаслідок чого було пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

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