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В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего

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Воскресенье 11 июня 2023 20:32
В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего Иллюстративное фото: В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсоне при разборе конструкций многоэтажного дома, который был поврежден в результате российского обстрела, обнаружили тело человека.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"По поручению военной администрации силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян. К сожалению, на месте обнаружено тело человека", - сообщил он.

По его словам, сейчас работы по разбору и поиску завершены.

Ситуация в Херсоне

После того как россияне подорвали Каховскую ГЭС, оккупанты регулярно обстреливают город, пытаясь помешать эвакуации людей. В частности, один из таких обстрелов произошел 8 июня. Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Тогда волонтеры опубликовали видео, на котором было видно, как один из российских снарядов попал в дом.

Помимо этого 9 июня россияне также открыли огонь по Херсону. Также Херсон оказался под вражеским огнем 10 июня, в результате чего пострадали два волонтера.

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