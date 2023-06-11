В Херсоне при разборе дома после обстрела выявили погибшего
В Херсоне при разборе конструкций многоэтажного дома, который был поврежден в результате российского обстрела, обнаружили тело человека.
Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"По поручению военной администрации силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян. К сожалению, на месте обнаружено тело человека", - сообщил он.
По его словам, сейчас работы по разбору и поиску завершены.
Ситуация в Херсоне
После того как россияне подорвали Каховскую ГЭС, оккупанты регулярно обстреливают город, пытаясь помешать эвакуации людей. В частности, один из таких обстрелов произошел 8 июня. Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.
Тогда волонтеры опубликовали видео, на котором было видно, как один из российских снарядов попал в дом.
Помимо этого 9 июня россияне также открыли огонь по Херсону. Также Херсон оказался под вражеским огнем 10 июня, в результате чего пострадали два волонтера.
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