В Херсоне оккупанты снова обстреляли спасателей во время эвакуации людей

Пострадавших в результате атаки среди спасателей нет. Однако среди гражданского населения, которому оказывали помощь, травмировались три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Из-за обстрела также была повреждена техника, которая критически необходима в процессе эвакуации. В частности, повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Повреждения были нанесены и объектам гражданской инфраструктуры.

По факту этого обстрела Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье - нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Такие обстрелы происходят уже не в первый раз с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Сегодня оккупанты снова били по прибрежным территориям города. А вчера захватчики ударили по Корабельному району города во время эвакуации людей. Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, и Николаевской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.