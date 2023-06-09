В Херсоне оккупанты снова обстреляли спасателей во время эвакуации людей

Во время эвакуации жителей с подтопленной территории Херсона оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и Офиса генерального прокурора.
Пострадавших в результате атаки среди спасателей нет. Однако среди гражданского населения, которому оказывали помощь, травмировались три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.
Из-за обстрела также была повреждена техника, которая критически необходима в процессе эвакуации. В частности, повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Повреждения были нанесены и объектам гражданской инфраструктуры.
По факту этого обстрела Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье - нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Такие обстрелы происходят уже не в первый раз с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.
Сегодня оккупанты снова били по прибрежным территориям города. А вчера захватчики ударили по Корабельному району города во время эвакуации людей. Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.
Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, и Николаевской областях.
В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.
Напомним, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС пытаются еще больше усугубить ситуацию на юге, продолжая обстреливать населенные пункты, где проводится эвакуация.
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