РФ после подрыва Каховской ГЭС сознательно пытается еще усугубить ситуацию, - Зеленский

Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС, что является экоцидом, сознательно пытаются еще больше ухудшить ситуацию на юге Украины, продолжая обстреливать населенные пункты, где проводится эвакуация.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение главы государства.

Как отметил президент войска РФ продолжают обстреливать Херсон и общины области, затопленные самими оккупантами.

"Они обстреливают даже точки эвакуации, являющиеся уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли. Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонской области. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа - и это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", - подчеркивает Зеленский.

Также глава государства заявил, что сейчас уже нет в мире тех, кто "не увидел бы, что Россией руководят изверги".

"Нелюди, которые лично и являются величайшей катастрофой на планете сегодня. Должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами - с такими террористами", - говорится в ночном обращении Зеленского.

Видео: Владимир Зеленский обратился к украинцам в обращении ночью 9 июня

Подрыв Каховской ГЭС

Войска РФ взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается на левом берегу Днепра, который пока находится под вражеской оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Также уже известно, что в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

Отметим также, что российские войска продолжают вести обстрелы по населенным пунктам на правой стороне Херсонщины, где проводятся мероприятия по эвакуации жителей затопленных мест.

8 июня президент Владимир Зеленский посетил Херсон, а также подтопленные районы Николаевской области.

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС, и "смыла" свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.