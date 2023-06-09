У Херсоні окупанти знову обстріляли рятувальників під час евакуації людей

Під час сьогоднішньої евакуації мешканців з підтопленої території Херсону окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України та Офісу генерального прокурора.
Постраждалих внаслідок атаки серед рятувальників немає. Проте серед цивільного населення, якому надавали допомогу, травмувалося троє людей, зокрема неповнолітня дівчина.
Через обстріл також була пошкоджена техніка, яка критично необхідна у процесі евакуації. Зокрема, пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Уражень було завдано і об'єктам цивільної інфраструктури.
Наразі за фактом цього обстрілу Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею - порушення законів та звичаїв війни.
Такі обстріли відбуваються вже не перше відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.
Сьогодні окупанти знову гатили по прибережних територіях міста. А вчора загарбники вдарили по Корабельному району міста під час евакуації людей.Тоді через ворожу атаку загинула одна людина, а ще 18 - отримали поранення.
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.
Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.
Нагадаємо, що вчора Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти після підриву Каховської ГЕС намагаються ще більше погіршити ситуацію на півдні, продовжуючи обстрілювати населені пункти, де проводиться евакуація.
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