У Херсоні окупанти знову обстріляли рятувальників під час евакуації людей

Постраждалих внаслідок атаки серед рятувальників немає. Проте серед цивільного населення, якому надавали допомогу, травмувалося троє людей, зокрема неповнолітня дівчина.

Через обстріл також була пошкоджена техніка, яка критично необхідна у процесі евакуації. Зокрема, пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Уражень було завдано і об'єктам цивільної інфраструктури.

Наразі за фактом цього обстрілу Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею - порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона

Такі обстріли відбуваються вже не перше відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Сьогодні окупанти знову гатили по прибережних територіях міста. А вчора загарбники вдарили по Корабельному району міста під час евакуації людей.Тоді через ворожу атаку загинула одна людина, а ще 18 - отримали поранення.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.