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В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя

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Херсон, Понедельник 14 ноября 2022 14:03
В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя Фото: в Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне с понедельника, 14 ноября, запретили продажу и изготовление алкогольных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что запрет на алкоголь будет действовать до момента отмены военного положения или принятия решения об отмене данного приказа.

Контролировать соблюдение запрета будут представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Военной службы правопорядка и других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований.

Напомним, ранне стало известно, что в освобожденном Херсоне вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Как известно, в город уже вернулась украинская полиция. Сейчас проводятся работы по разминированию и зачистке от оккупантов.

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