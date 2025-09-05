В Херсоне из микрорайона Корабел удалось эвакуировать всех детей

"Процесс эвакуации продолжается постоянно, из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти почти 1700 жителей, среди них - 56 детей", - отметил Шанько.

По его словам, все дети эвакуированы, однако на территории микрорайона остается более 220 человек.

Напомним, по состоянию на начало августа было известно, что в Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел, который постоянно находится под атаками российских оккупантов. Тогда было вывезено более 1500 человек.