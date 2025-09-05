Иллюстративное фото: в Херсоне из микрорайона Корабел удалось эвакуировать всех детей (GettyImages)

В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел. Сейчас оттуда эвакуированы все дети.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в эфире телемарафона.

"Процесс эвакуации продолжается постоянно, из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти почти 1700 жителей, среди них - 56 детей", - отметил Шанько. По его словам, все дети эвакуированы, однако на территории микрорайона остается более 220 человек. Напомним, по состоянию на начало августа было известно, что в Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел, который постоянно находится под атаками российских оккупантов. Тогда было вывезено более 1500 человек.