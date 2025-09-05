В Херсоне из микрорайона Корабел удалось эвакуировать всех детей
В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел. Сейчас оттуда эвакуированы все дети.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в эфире телемарафона.
"Процесс эвакуации продолжается постоянно, из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти почти 1700 жителей, среди них - 56 детей", - отметил Шанько.
По его словам, все дети эвакуированы, однако на территории микрорайона остается более 220 человек.
Напомним, по состоянию на начало августа было известно, что в Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел, который постоянно находится под атаками российских оккупантов. Тогда было вывезено более 1500 человек.
Россияне пытаются уничтожить мост на Корабел
Россияне три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После первой атаки Херсонская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями. На нем видно сквозную пробоину в дорожном полотне.
После российских атак на Островской мост в Херсоне расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах, что ниже к Днепру.
В СМИ предполагают, что россияне бьют по мосту и хотят высадиться в Корабельном районе Херсона, чтобы снова захватить город. Однако в Силах обороны такой сценарий назвали малореальным.