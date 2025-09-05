ua en ru
У Херсоні з мікрорайону Корабел вдалось евакуювати всіх дітей

П'ятниця 05 вересня 2025 05:55
У Херсоні з мікрорайону Корабел вдалось евакуювати всіх дітей Ілюстративне фото: у Херсоні з мікрорайону Корабел вдалось евакуювати всіх дітей (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Херсоні триває евакуація жителів мікрорайону Корабел. Наразі звідти евакуйовано всіх дітей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько в ефірі телемарафону.

"Процес евакуації триває постійно, з мікрорайону Корабел завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них - 56 дітей", - зазначив Шанько.

За його словами, всіх дітей евакуйовано, однак на території мікрорайону залишається понад 220 людей.

Нагадаємо, станом на початок серпня було відомо, що у Херсоні триває евакуація з мікрорайону Корабел, який постійно перебуває під атаками російських окупантів. Тоді було вивезено понад 1500 людей.

Росіяни намагаються знищити міст на Корабел

Росіяни три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після першої атаки Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала відео з наслідками. На ньому видно наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.

Після російських атак на Острівський міст в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.

В ЗМІ припускають, що росіяни б'ють по мосту та хочуть висадитися у Корабельному районі Херсона, щоб знову захопити місто. Однак у Силах оборони такий сценарій назвали малореальним.

