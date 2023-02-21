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Оккупанты вчера более 50 раз ударили по Херсонской области: есть разрушения и жертвы

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Херсон, Вторник 21 февраля 2023 09:15
Оккупанты вчера более 50 раз ударили по Херсонской области: есть разрушения и жертвы Фото: оккупанты вчера более 50 раз ударили по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, два мирных жителя погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Населенные пункты области подверглись обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА, также по региону был нанесен ракетный удар.

Херсон оккупанты атаковали 6 раз, вследствие чего в городе повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсоне и области из-за российских обстрелов погибли два человека.

Напомним, вчера сообщалось, что россияне атаковали одно из сел Херсонской области, применив фосфорные снаряды. Из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще 8 человек получили ранения, в том числе трое детей, двое из которых остались сиротами.

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