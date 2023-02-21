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Враг атаковал энергообъекты в Херсонской области: несколько сел обесточены

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Херсонская область, Вторник 21 февраля 2023 10:36
Враг атаковал энергообъекты в Херсонской области: несколько сел обесточены Фото: враг атаковал энергообъекты в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вчера и сегодня ночью российские военные обстреляли энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Вследствие атаки несколько сел обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Так, из-за повреждения линий электропередач обесточены три населенных пункта Белозерской общины - Кизомыс, Громадное и Гончарное. В общей сложности без света остаются 804 абонента.

Также из-за ночного обстрела электроснабжение исчезло в пригороде Херсона - в поселке Зимовщик отсоединено от напряжения 538 точек учета.

В ОВА отметили, что вскоре энергетики приступят к ремонтным работам.

Напомним, за прошедшие сутки россияне 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, два мирных жителя погибли.

Также мы писали, что россияне атаковали одно из сел Херсонской области, применив фосфорные снаряды. В результате обстрелов есть жертвы.

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Херсонская область Линия электропередач
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