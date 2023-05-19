RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне раздаются взрывы

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 19 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 мая, в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Херсон снова слышны взрывы", - говорится в сообщении одного из них.

Обстрелы Херсона

Напомним, Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября 2022 года. Но это пока не мешает оккупантам обстреливать город практически каждый день, поскольку часть Херсонской области все еще остается захваченной врагом. Буквально 15 мая российская армия атаковала Херсон беспилотниками.

А один из массированных обстрелов Херсона произошел 3 мая. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. В общей сложности 24 человека погибли, 46 получили ранения.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 18 мая, россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонвибухи