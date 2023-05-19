За прошедшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

За прошедшие сутки, 18 мая, россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Россияне выпустили 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (выпустив 11 снарядов). "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в 2 заведения здравоохранения и одно заведение культуры в городе Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - отметил Прокудин. Также он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.