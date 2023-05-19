ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За прошедшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 07:44
За прошедшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые Фото: Россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 18 мая, россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Россияне выпустили 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (выпустив 11 снарядов).

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в 2 заведения здравоохранения и одно заведение культуры в городе Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Также он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.

Напомним, что в отдельные населенные пункты Каховского района Херсонской области прибыла живая сила противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война России против Украины
NEWS
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов