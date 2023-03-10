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Россияне ударили по Таврическому микрорайону Херсона, есть погибший

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Пятница 10 марта 2023 16:55
Россияне ударили по Таврическому микрорайону Херсона, есть погибший Фото: россияне ударили по Таврическому микрорайону Херсона, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия. К сожалению, этот вражеский обстрел оборвал жизнь 35-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.

К сожалению, мужчина погиб от полученных ранений на месте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы, однако подробности были неизвестны.

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

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