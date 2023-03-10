Россияне ударили по Таврическому микрорайону Херсона, есть погибший
Российские оккупанты обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.
"Из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия. К сожалению, этот вражеский обстрел оборвал жизнь 35-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.
К сожалению, мужчина погиб от полученных ранений на месте.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы, однако подробности были неизвестны.
Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.
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