В Херсоне за день россияне ранили 10 человек, среди них подросток

"На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 10 человек, среди них подросток. Парню 15, женщинам 40, 45, 55 и 82 года, мужчинам 41, 53, 58, 65, 74", - рассказал Мрочко.

По его словам, самый старший пострадавший мужчина в тяжелом состоянии, еще двое - легко раненые, а остальные в состоянии средней тяжести.

"Подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района города и они были атакованы дронами. Учитывайте эти обстоятельства. Будьте осторожны и не находитесь долго на открытом пространстве", - добавил он.