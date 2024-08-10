У Херсоні за день росіяни поранили 10 людей, серед них підліток

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74", - розповів Мрочко.

За його словами, найстарший потерпілий чоловік у тяжкому стані, ще двоє - легкопоранені, а решта людей у стані середньої тяжкості.

"Переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані дронами. Зважайте на ці обставини. Будьте обережні і не перебувайте довго на відкритому просторі", - додав він.