В Херсоне за день россияне ранили 10 человек, среди них подросток
Российские войска в течение дня обстреливали Херсон и атаковали его дронами. В результате обстрелов ранения получили 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы городской военной администрации Херсона Романа Мрочко.
"На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 10 человек, среди них подросток. Парню 15, женщинам 40, 45, 55 и 82 года, мужчинам 41, 53, 58, 65, 74", - рассказал Мрочко.
По его словам, самый старший пострадавший мужчина в тяжелом состоянии, еще двое - легко раненые, а остальные в состоянии средней тяжести.
"Подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района города и они были атакованы дронами. Учитывайте эти обстоятельства. Будьте осторожны и не находитесь долго на открытом пространстве", - добавил он.
Напомним, сегодня местные власти сообщали, что враг активизировал удары дронами по Херсону. Под удары попадали люди, находившиеся на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов.
А в результате одного из вражеских обстрелов в Херсоне разразился сильный пожар, из-за которого в городе наблюдалось значительное загрязнение воздуха. Однако к вечеру ситуация нормализовалась.
Также РБК-Украина рассказывало, что россияне с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей в Херсонской области. Родители и их 15-летний сын попали в больницу.
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