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В Херсоне слышны взрывы

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 5 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 5 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.

Напомним, российские войска за минувшие сутки совершили 95 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 538 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Три человека ранены.

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Херсонвибухи