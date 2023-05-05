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У Херсоні чутно вибухи

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 5 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 5 травня, в Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Було зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб.

Нагадаємо, російські війська минулої доби здійснили 95 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 538 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Трьох людей поранено.

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Херсонвибухи