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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Херсонскую область: попали в жилые кварталы

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Херсонская область, Пятница 05 мая 2023 08:06
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Херсонскую область: попали в жилые кварталы Фото: оккупанты за минувшие сутки 95 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 95 обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 538 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и постройки на территории завода в городе Берислав. В результате обстрелов три человека получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 85 человек.

Ранее мы писали, русские войска наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. ВСУ отражает атаки окупантов.

Напомним, ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и попали в 8 районов сосредоточения живой силы российских войск.

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