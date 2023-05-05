Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Херсонскую область: попали в жилые кварталы
Российские войска за минувшие сутки совершили 95 обстрелов Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты выпустили 538 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 5 раз.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и постройки на территории завода в городе Берислав. В результате обстрелов три человека получили ранения.
С деоккупированной территории области эвакуированы 85 человек.
Ранее мы писали, русские войска наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. ВСУ отражает атаки окупантов.
Напомним, ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и попали в 8 районов сосредоточения живой силы российских войск.
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