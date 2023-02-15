В Херсоне были слышны громкие взрывы

Фото: взрывы в Херсоне были слышны вечером 14 февраля (Getty Images)

В Херсоне вчера поздно вечером, 14 февраля, были слышны громкие взрывы, об их причинах пока ничего не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики в Telegram.

В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась. Ранее 14 февраля оккупанты нанесли удар по медучреждению Херсона. "Дважды за день российская армия обстреляла одно из медучреждений Херсона. Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.