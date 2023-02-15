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В Херсоне были слышны громкие взрывы

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Херсон, Среда 15 февраля 2023 01:39
В Херсоне были слышны громкие взрывы Фото: взрывы в Херсоне были слышны вечером 14 февраля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне вчера поздно вечером, 14 февраля, были слышны громкие взрывы, об их причинах пока ничего не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики в Telegram.

В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась. Ранее 14 февраля оккупанты нанесли удар по медучреждению Херсона.

"Дважды за день российская армия обстреляла одно из медучреждений Херсона. Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Напомним, российские оккупанты вчера утром обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. В результате атаки в здании выбиты окна.

Также ранее мы писали, что 13 февраля россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.

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Херсон Херсонская область Вторжение России в Украину Взрыв
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