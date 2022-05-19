У Херсонській області російські солдати змушують ув'язнених рити траншеї

Російські окупанти у Херсонській області використовують ув'язнених. Їх змушують рити траншеї, погрожуючи зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Херсонської міської ради Гаяне Оганесян .

"Засуджених Дар'ївкої виправної колонії 10, які готові були захищати свою Батьківщину, російські військові переміщують у 90 колонію й примушують копати траншеї. Нескореним прострілюють ноги. На базі 10 колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ", - йдеться у повідомленні.

За її словами, окупанти хочуть відправити в'язнів на фронт, щоб поповнити власну живу силу.

Чиновниця також додала, що співробітники колоній знаходяться під загрозою. Їх змушують співпрацювати з окупантами, тому вони змушені переховуватися.