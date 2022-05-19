У Херсонській області російські солдати змушують ув'язнених рити траншеї
Російські окупанти у Херсонській області використовують ув'язнених. Їх змушують рити траншеї, погрожуючи зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Херсонської міської ради Гаяне Оганесян.
"Засуджених Дар'ївкої виправної колонії 10, які готові були захищати свою Батьківщину, російські військові переміщують у 90 колонію й примушують копати траншеї. Нескореним прострілюють ноги. На базі 10 колонії будуть розташовані бокси для ремонту військової техніки РФ", - йдеться у повідомленні.
За її словами, окупанти хочуть відправити в'язнів на фронт, щоб поповнити власну живу силу.
Чиновниця також додала, що співробітники колоній знаходяться під загрозою. Їх змушують співпрацювати з окупантами, тому вони змушені переховуватися.
Нагадаємо, російські військові заявили, що придушили бунт у СІЗО окупованого Херсона. В'язні нібито хотіли втекти.
При цьому прокуратура Херсонської області запевняє, що окупанти незаконно потрапили до колонії та вбили одного ув'язненого.
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