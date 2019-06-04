У Києві почалася акція "Безкарність вбиває"

Фото: акція під МВС (РБК-Україна, Витали Носач)

Під будівлею МВС почалася акція протесту, приводом до якої стало вбивство 5-річної дитини поліцейськими

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ розпочалася акція протесту "Безкарність вбиває", приводом до якої стало вбивство 5-річної дитини в Київській області, в якому підозрюють двох співробітників поліції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акції присутні більше двох сотень людей. Головна вимога протестувальників - відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Захід проходить мирно, без виступів і гасел, по колу грає пісня "Колискова" Квітки Цісик. Під входом в будівлю МВС протестувальники склали дитячі іграшки. На місці присутні співробітники МВС, зокрема поліції діалогу з керівництва міністерства до учасників акції поки ніхто не вийшов.

Під МВС протестувальники запалили фаєри, скандують "Авакова - у відставку", "Рядові вбивають, Аваков - покриває!"

Фото: акція під МВС (РБК-Україна, Витали Носач)

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Хлопчик помер у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханнямвідправити його в гарячу точку на Донбасі.