ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні повідомляють про потужний вибух: над містом піднімається дим

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 22 липня 2022 14:15
У Херсоні повідомляють про потужний вибух: над містом піднімається дим Фото: у Херсоні прогримів потужний вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні прогримів потужний вибух в районі Зимівника. Місцеві жителі кажуть, що від вибуху затряслися будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Мост".

Походження вибуху з'ясовується. Однак, за інформацією ЗМІ, він міг статися в кар'єрі біля нафтозаводу.

Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що вибух був біля магазину "Епіцентр". Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував окупантам добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Як відомо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст у Херсоні.

Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації. Однак мешканців Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

При цьому зазначалося, що ударивши по Антонівському мосту в Херсоні, українські війська ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війна в Україні
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років