У Херсоні повідомляють про потужний вибух: над містом піднімається дим
У Херсоні прогримів потужний вибух в районі Зимівника. Місцеві жителі кажуть, що від вибуху затряслися будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Мост".
Походження вибуху з'ясовується. Однак, за інформацією ЗМІ, він міг статися в кар'єрі біля нафтозаводу.
Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.
Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що вибух був біля магазину "Епіцентр". Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував окупантам добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.
Як відомо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст у Херсоні.
Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації. Однак мешканців Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
При цьому зазначалося, що ударивши по Антонівському мосту в Херсоні, українські війська ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.
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