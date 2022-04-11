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Окупанти захопили гуманітарний склад в Херсоні

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Понеділок 11 квітня 2022 16:44
Окупанти захопили гуманітарний склад в Херсоні Фото: окупанти захопили гуманітарний склад в Херсоні (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вдається до чергових фейків, аби виправдати свої звірства під час війни. Цього ж разу окупанти для цього ще й захопили гуманітарний склад з ліками, продуктами та дитячим харчуванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Окупанти в Херсонській області розганяють фейк, що на одному з комунальних об'єктів Херсонської обласної ради, відомому більше як "будинок губернатора", їхня адміністрація виявила нібито таємний склад, який ми використали для постачання військових підрозділів за участю Червоного хреста", - пише Соболевський.

Як відзначив Соболевський, в будівлі був розташований гуманітарний штаб й логістичний хаб, який використовувався ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Через цей хаб передавалися усі необхідні ліки й харчові продукти нужденним херсонцям та постачалися медичні установи.

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