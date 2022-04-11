Російські окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні" на вулиці Перекопській. А також познімали борди з гаслами про те, що Херсон - це Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Вчора в Херсоні окупанти познущалися над меморіалом "Слава Україні", що на Перекопській. Рашисти зірвали портрети наших героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор. По місту зняли борди, що "Херсон - це Україна". У росіян немає ні поваги до мертвих, ні будь-яких людських цінностей", - зазначив він.