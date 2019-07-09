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У Херсоні підпалили авто довіреної особи кандидата в нардепи

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 04:30
У Херсоні підпалили авто довіреної особи кандидата в нардепи
Фото: згорілий автомобіль (facebook.com/sluganarodu.pavlish)

Ніхто в результаті пожежі не постраждав

У центрі Херсону ввечері у понеділок, 8 липня, сталось загоряння автомобіля місцевої юристки, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати на виборах у Раду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію у Херсонській області.

Відомо, що інформація про пожежу автомобіля правоохоронцям надійшла близько 21:35. На місці події було встановлено, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у м.Херсоні. 

Поліція попередньо кваліфікувала інцидент як підпал (ч.2 ст. 194 ККУ). Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю власниці автомобіля. Першочергові слідчі дії тривають.

Додамо, що про підпал машини своєї довіреної особи на повідомив на своїй сторінці у Facebook кандидат в нардепи від партії "Слуга народу" Павло Павліш. Він балотується від 182 округу.

 

Фото: згорілий автомобіль (facebook.com/sluganarodu.pavlish)

Нагадаємо, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, яку виключили зі списку партії "Слуга народу" нібито за її власним бажанням, спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати.

У квітні в столичному районі Печерськ - на Володимирському узвозі -  невідомий підпалив два автомобілі.

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