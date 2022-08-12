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Прокурори оголосили підозру зраднику, який займається фільтрацією в Херсонській області

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Україна, П'ятниця 12 серпня 2022 15:41
Прокурори оголосили підозру зраднику, який займається фільтрацією в Херсонській області Фото: Прокурори оголосили підозру зраднику, який займається фільтрацією в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці заочно повідомили про підозру чоловіку, який в окупованій Херсонській області придушує опір місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, житель Донецької області перейшов на бік ворога та добровільно став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Вже у березні він відправився до селища Архангельське Херсонської області утримувати захоплений район.

"Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих фільтраційних заходів на підвідомчій території", - заявили в прокуратурі.

Чоловіку заочно оголосили про підозру у "державній зраді", за що він може отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила фейкового військового експерта в Києві. Чоловік для ворога, збирав дані про поставки зброї в Україну.

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