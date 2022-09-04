RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні та кількох районах області з'явилися світло та водопостачання

Фото: у Херсоні та кількох районах області з'явилися світло та водопостачання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 вересня, ввечері в тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області відновили електро- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Зазначимо, що світло і воду в Херсоні та кількох районах області відключили сьогодні приблизно о 19:00. Також там частково зник зв'язок.

Нагадаємо, відключення світла в Херсоні та області є регулярними. Так 29 серпня там знову пропало електропостачання.

Також ми писали, що, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб - це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВодопостачання