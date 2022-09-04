У Херсоні та кількох районах області з'явилися світло та водопостачання

Сьогодні, 4 вересня, ввечері в тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області відновили електро- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Зазначимо, що світло і воду в Херсоні та кількох районах області відключили сьогодні приблизно о 19:00. Також там частково зник зв'язок.

Нагадаємо, відключення світла в Херсоні та області є регулярними. Так 29 серпня там знову пропало електропостачання.

Також ми писали, що, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб - це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

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