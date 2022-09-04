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В Херсоне и нескольких районах области появились свет и водоснабжение

Фото: в Херсоне и нескольких районах области появились свет и водоснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 сентября, вечером во временно оккупированном Херсоне и некоторых районах области возобновили электро- и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Отметим, что свет и воду в Херсоне и нескольких районах области отключили сегодня примерно в 19:00. Также там частично пропала связь.

Напомним, отключения света в Херсоне и области являются регулярными. Так 29 августа там снова пропало электроснабжение.

Также мы писали, что, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ - это деоккупация Херсонской области и восстановление водогона из Днепра.

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ХерсонВодоснабжение