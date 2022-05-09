У Херсонській області окупанти змушують підприємців співпрацювати з ними, - Денісова

У Херсонській області окупанти змушують місцевих підприємців отримувати тимчасові дозволи на роботу та погрожують конфіскацією майна. Росіяни намагаються примусити людей до співпраці. З метою тиску здійснюється об’їзд місцевих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову .

В першу чергу під репресії потрапляють виробники харчової продукції, до яких вони приїжджають зі зброєю та вимагають продовжити працювати.

Також рашисти ставлять умови - працювати можна буде лише за наявності "тимчасового дозволу" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". В разі відмови обіцяють змінити керівництво та персонал підприємств.

"Такі дії російських загарбників на тимчасово окупованих територіях - це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - повідомила Людмила Денісова.