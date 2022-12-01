Лавров объяснил, почему РФ обстреливает Херсон, сравнив его со Сталинградом

Россия обстреливает Херсон также, как в свое время обстреливала Сталинград. Кремль продолжает считать регион "своей территорией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", - заявил Лавров. Лавров также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит с целью не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".