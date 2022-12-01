Лавров объяснил, почему РФ обстреливает Херсон, сравнив его со Сталинградом
Россия обстреливает Херсон также, как в свое время обстреливала Сталинград. Кремль продолжает считать регион "своей территорией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", - заявил Лавров.
Лавров также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит с целью не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".
Как сообщалось, российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Херсон и область. За последние сутки россияне нанесли 34 удара по региону, 1 человек погиб, еще 2 жителя получили ранения.
Так, в ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. В результате ударов в городе исчезло напряжение в электросетях.
К тому же, жители Херсона сегодня слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
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