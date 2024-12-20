Херсон снова под обстрелами РФ: местных просят быть в укрытиях

"Херсон находится под обстрелом! Уважаемые жители находитесь в укрытиях и не подходите к окнам", - написал Мрочко.

Он отметил, что укрытия где установлены двери с автоматическими замками будут открыты. Он также обратился к ответственным лицам за простейшие укрытия, с просьбой обеспечить свободный доступ к ним жителей города.

Ситуация в Херсоне

Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область. Местные власти сообщали, что было зафиксировано большое количество попаданий в многоэтажки.

В результате таких атак до 60 тысяч абонентов остались без света.