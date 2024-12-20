Херсон знову під обстрілами РФ: місцевих просять бути в укриттях

"Херсон перебуває під обстрілом! Шановні мешканці перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон", - написав Мрочко.

Він зауважив, що укриття де встановлені двері з автоматичними замками будуть відчинені. Він також звернувся до відповідальних осіб за найпростіші укриття, з проханням забезпечити вільний доступ до них мешканців міста.

Ситуація у Херсоні

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня російські окупанти масовано обстріляли Херсонську область. Місцева влада повідомляла, що було зафіксовано велику кількість влучань у багатоповерхівки.

Унаслідок таких атак до 60 тисяч абонентів залишилися без світла.