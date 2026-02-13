Херсон погрузился в блэкаут: что известно

"В Херсоне временно отсутствует электроснабжение. Специалисты выясняют причины. Работаем над скорейшим возвращением электричества в дома наших людей", - заявил Шанько.

По его словам, до восстановления электроснабжения вода будет подаваться с помощью генераторов.

"Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Напоминаю, в громаде работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и просто отдохнуть", - добавил глава Херсонской МВА.

Он также отметил, что за минувшие сутки в результате российских атак в Херсонской громаде один человек погиб, еще 3 - получили ранения.