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Херсон в результате обстрела остался без света, - ОВА

иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 20 июня, в результате российских террористических обстрелов в Херсоне исчезло энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

"Из-за российских обстрелов Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара", - написал Прокудин.

Массированный обстрел 20 июня

В ночь на 20 июня враг прибег к седьмому массированному обстрелу с 22 марта по энергетической инфраструктуре Украины. Всего террористы запустили 36 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила 4 крылатые ракеты, 1 авиационную ракету и 27 БпЛА типа Shahed.

Как рассказали в "Укрэнерго", во время ударов было повреждено оборудование на энергообъектах Винницкой, Днепропетровской, а также Донецкой областях. Более того, семь энергетиков получили ранения в результате обстрела.

Подробности относительно последствий обстрела энергетической инфраструктуры - по ссылке.

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