Німецький виробник побутової хімії Henkel йде з Росії

Великий виробник косметики та побутової хімії Henkel (Німеччина) вирішив припинити бізнес на території Росії. Без роботи залишаться 2,5 тисяч співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"На тлі поточних подій в Україні Henkel вирішила відмовитися від бізнесу в Росії", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що зараз йде підготовка до процесу реалізації цього рішення, щоб забезпечити впорядкований процес.

У Henkel заявили, що 2,5 тисяч співробітників російських підприємств компанії будуть як і раніше отримувати зарплату. Однак термін, протягом якого платитимуть, не називається.

Сьогодні на території РФ діють 11 підприємств, які виробляють миючі засоби, косметику та засоби особистої гігієни. Компанія є власником таких брендів, як Persil, Pril, Bref, "Пемолюкс", "Ласка", Losk, Somat, Fa, Taft, "Момент", Ceresit, Makroflex та ін.