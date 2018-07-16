Трамп: відносини з Росією ніколи не були гіршими через нерозсудливість США

Трамп назвав безглуздою політику попереднього керівництва США щодо Росії

Відносини між Сполученими Штатами Америки (США) і Російською Федерацією ніколи не були гіршими через багаторічну нерозсудливість керівництва США. Про це у Twitter написав американський президент Дональд Трамп.

"Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими через багаторічну нерозсудливость і дурість США, а також оголошене полювання на відьом", - зазначив Трамп.

Він також додав, що його попередник Барак Обама розраховував на перемогу соратниці Хілларі Клінтон на виборах 2016 року, тому не відреагував на дані про російське втручання.

"Коли я виграв, це стало великою справою, почалося полювання на відьом на чолі з (агентом ФБР Пітером, - ред.) Стрзоком", - підкреслив Трамп.

Фото: повідомлення Трампа

Нагадаємо, сьогодні в Гельсінкі пройде зустріч Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Саміт двох президентів почнеться о 13:00 за місцевим часом, за його підсумками має бути прийнята спільна декларація. Очікується, що лідери США і Росії обговорять питання безпеки, Україну, Сирію і втручання в американські вибори.