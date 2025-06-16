В Хайфе после удара Ирана остановился нефтеперерабатывающий завод, - СМИ

Тель-Авивская фондовая биржа Базан утверждает, что в результате иранского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфском заливе все ее объекты были остановлены.

Кроме того, известно, что ночью в результате ракетного удара Ирана по НПЗ погибли три человека.

В своем заявлении Базан отмечает, что "в результате повреждения объектов электростанция была значительно повреждена, и поэтому все объекты нефтеперерабатывающего завода и дочерних компаний были остановлены".

Базан также добавляет, что сейчас сотрудничает с Израильской электрической компанией над восстановлением электроснабжения объекта.