В Хайфе после удара Ирана остановился нефтеперерабатывающий завод, - СМИ

В результате иранского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфском заливе все его объекты остановились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Тель-Авивская фондовая биржа Базан утверждает, что в результате иранского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфском заливе все ее объекты были остановлены.
Кроме того, известно, что ночью в результате ракетного удара Ирана по НПЗ погибли три человека.
В своем заявлении Базан отмечает, что "в результате повреждения объектов электростанция была значительно повреждена, и поэтому все объекты нефтеперерабатывающего завода и дочерних компаний были остановлены".
Базан также добавляет, что сейчас сотрудничает с Израильской электрической компанией над восстановлением электроснабжения объекта.
Заметим, что 13 июня Израиль в рамках операции "Львиный народ" нанес удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Известно, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
Подробнее о пятничной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что сегодня Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции и нескольких его заместителей.
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