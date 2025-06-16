В Хайфі після удару Ірану зупинився нафтопереробний завод, - ЗМІ

Тель-Авівська фондова біржа Базан стверджує, що в результаті іранського удару по нафтопереробному заводу в Хайфській затоці всі її об'єкти були зупинені.

Крім того, відомо, що вночі внаслідок ракетного удару Ірану по НПЗ загинули троє людей.

У своїй заяві Базан зазначає, що "внаслідок пошкодження об'єктів електростанція була значно пошкоджена, і тому всі об'єкти нафтопереробного заводу та дочірніх компаній були зупинені".

Базан також додає, що наразі співпрацює з Ізраїльською електричною компанією над відновленням електропостачання об'єкта.