"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні відставки виголосив свою прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого приймача триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Джонсон закінчив свій виступ відомою крилатою фразою з фільму Термінатор "Hasta la vista, baby", що в перекладі означає "До зустрічі, дитинко".

Нагадаємо, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

Варто відзначити, що в Великій Британії вже пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

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